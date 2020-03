Rodigino, scienziato, Roberto Ragazzoni è il direttore dell'Osservatorio astronomico di Padova dell'Istituto nazionale di astrofisica. Nella sua posizione di pendolare, dunque, sta vedendo come si vive ai tempi del coronavirus in due realtà, appunto quella di Padova e la sua di Rovigo, sottoposte a differenti regimi quotidiani di limitazioni alle attività per il contenimento del contagio.

Come è stato il primo giorno feriale di spostamenti per lavoro?

«Sono andato senza problemi, mi ero portato un cedolino stipendio per dimostrare a eventuali controlli dove mi recassi, ma non c'è stato alcun blocco. Tra l'altro ho visto una cosa strana: in Google Maps davano come chiusa l'autostrada tra Monselie e Boara Pisani. A parte ciò, ho avuto una giornata con una riunione, poi all'Osservatorio c'erano pochi colleghi, la maggior parte ora sta usando il lavoro agile o telelavoro. Io sono andato per mettere in sicurezza una serie di apparecchiature che devono essere raffreddate con azoto liquido, nel caso accada che non possiamo lavorare in sede per alcuni giorni, così che non si rovinino. Ho suggerito a tutti, a chi può, di stare a casa e di lavorare da lì».

Qual è l'atmosfera che si coglie a Padova sentita da chi vive in un'altra città?

«Posso dire che per quanto sono andato in giro, non ho visto alcuno con la mascherina. Si vede meno traffico, ma non in modo clamoroso, e c'è un po' meno gente per strada. Faccio fatica, però, a notare una differenza con quanto si vedeva la scorsa settimana, mentre c'è rispetto alla normalità di prima dell'allarme. Tra l'altro è appena tornato a lavorare un collega che abita proprio a Vò Euganeo, a dire come cambiano certe cose con i giorni».

Da uomo di scienza, non medica ovviamente, e rodigino, come percepisce i comportamenti dei suoi concittadini?

«Per quanto mi riguarda, cerco di uscire di meno. Di solito mangio spesso al ristorante, invece da un paio di settimane ci vado molto poco, un modo per rispettare gli altri, oltre che per tutelare me stesso. La sera faccio una passeggiata in piazza e vedo assembramenti di persone giovani, ma anche meno giovani, nei bar. Sono chiuse tante attività, poi, e io stesso avevo diverse conferenze in giro, ma sono state tutte cancellate».

Luca Gigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA