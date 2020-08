ASSOCIAZIONI

ROVIGO Un presidente ri-eletto en plein air, per così dire, cioè nel corso di una assemblea tenuta all'aperto, nel parco circostante la sede di via Bajardi a Padova. E, di seguito, tutti gli altri adempimenti previsti dall'ordinamento associativo, nell'osservanza delle norme stabilite per la lotta al covid-19. È quanto accaduto per i tremila soci della sezione Ana di Padova, comprendente anche le penne nere della provincia di Rovigo. Il presidente, intanto. È stato confermato, come detto, Roberto Scarpa, al quale si deve, fra l'altro, l'annuncio del programma di celebrazioni del centenario della costituzione del sodalizio degli Alpini a Padova (1920). Scarpa ha tenuto la consueta relazione, riferita alle attività svolte nel 2019, ma non mancando di accennare all'impegno della Protezione civile sezionale per quel che riguarda la situazione pandemica in provincia in questi mesi. Ma l'impegno in questo settore verrà illustrato dettagliatamente nella relazione del prossimo anno. Per intanto, attivissima la presenza del Gruppo di Teolo (comprendente anche le penne nere di Vo'), per quanto richiesto dalle autorità competenti. Più in generale, ecco altri alpini della sezione attivi per il ripristino di cinque reparti nell'ospedale vecchio di Monselice, quindi a Schiavonia. Ma, come detto, il tema costituirà un'ampia parte della relazione del 2021. Roberto Scarpa, attenendosi al 2019, non ha mancato di sottolineare, la consistenza soci: 3.002, dei quali 2.317 alpini, 648 aggregati e 37 amici. Ha passato in rassegna i vari settori di attività: sport-giovani, servizio d'ordine, bilancio, stampa scarpona, centro studi, la cui attività ha ricevuto un significativo riconoscimento dalla sede nazionale Ana. Per quel che riguarda la Protezione civile, intenso è stato l'impegno, sia nello scorso anno, sia nella prima parte di questo, per interventi vari e per la realizzazione del magazzino la cui inaugurazione dovrebbe avvenire entro dicembre.

Giovanni Lugaresi

