L'EVENTOROVIGO La vista della città dall'alto di Torre Donà fa l'esaurito. Successo di uno degli appuntamenti più attesi del festival di arti urbane rigenerative Ro-Regeneration, ovvero le visite alla torre che rappresenta il monumento simbolo della città, iniziate mercoledì. Street art view è il nome dato all'evento che proseguirà anche oggi e domani, su prenotazione. Torre Donà è stata aperta in via eccezionale per questa...