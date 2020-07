SERVIZI

ROVIGO Si riparla dell'ex asilo di via Alfieri, che «doveva diventare una casa delle associazioni di volontariato, ma al momento è vuoto, nonostante i lavori di restauro realizzati quasi due anni fa», afferma il consigliere leghista Lorenzo Rizzato, che rinnova la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione comunale, tramite la presentazione di una interrogazione all'assessore Erika Alberghini, anche se l'edificio è rimasto almeno un anno vuoto proprio con l'amministrazione del Carroccio, senza che si facesse una scelta sull'uso e si approntasse il regolamento. «Un edificio che è costato alla comunità rodigina quasi un milione non può rimanere chiuso e abbandonato. Ci sono molte associazioni che cercano una sede e quella struttura è l'ideale per ospitarle. Già a ottobre scorso avevo presentato in consiglio comunale un'interrogazione all'assessore in cui chiedevo l'assegnazione quanto prima della struttura a delle associazioni. Oggi, date le problematiche per l'emergenza Coronavirus, propongo all'amministrazione di valutare la possibilità di utilizzare tale struttura in modo temporaneo come struttura scolastica. Le esigenze di distanziamento sociale stanno obbligando gli istituti scolastici a ricercare nuovi spazi in cui collocare gli studenti all'inizio dell'anno scolastico e questa struttura potrebbe essere l'ideale».

