LA PROTESTAROVIGO Erba che non viene tolta dai marciapiedi, rifiuti per terra, porfido staccato dal manto stradale, plafoniere non pulite e molto altro. Questa è la situazione non solo nelle frazioni o nei quartieri ma anche in pieno centro storico che il consigliare comunale di minoranza Lorenzo Rizzato porta all'attenzione dell'assessore ai lavori Pubblici Giuseppe Favaretto. Situazioni di degrado urbano che riguarderebbero in particolare...