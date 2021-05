Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIACirca 200 firme raccolte in poche ore contro la nuova viabilità di riviera Matteotti. Le hanno raccolte i partiti e liste civiche di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Bobosindaco, presenti con un gazebo in largo Mazzini, durante il tradizionale mercato del sabato. L'iniziativa è stata promossa per cercare di dare voce ai commercianti della riviera contrari alla disciplina viaria promossa dalla giunta Barbierato che...