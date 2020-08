LE AZIENDE

ROVIGO Puntualità nel pagamento delle imprese? Rovigo maglia nera del Veneto. Nel post-lockdown il Polesine arretra di ben 6 posizioni (40° posto in Italia) con l'asticella impietosa dei ritardi gravi in aumento del 27,5%. Un dato per nulla rassicurante che rende tremendamente reale lo spettro di una crisi economica che si farà sentire da qui in avanti. A fare da contraltare, con il 43% di pagamenti alla scadenza da parte delle imprese, c'è il dato regionale che posiziona il Veneto come terza regione più puntuale a livello nazionale. Tra l'altro a un passo dal secondo gradino del podio occupato dalla confinante Emilia-Romagna (43,9%).

L'INDAGINE

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti, aggiornato ai primi sei mesi del 2020 e realizzato da Cribis, società del gruppo Crif specializzata nella business information. Nel secondo trimestre di quest'anno la situazione è lievemente migliorata rispetto ai primi tre mesi dell'anno (+0,6%) e ancora meglio è andata con i ritardi gravi che collocano la regione al quarto posto tra le più virtuose con soltanto l'8% di pagamenti in ritardo di oltre 30 giorni. Ma è evidente che un'economia già gracile in partenza è stata speronata da un iceberg di nome Covid-19: al 30 giugno sono cominciate le ripercussioni economiche negative dell'emergenza sulla puntualità dei pagamenti delle imprese. Le aziende che pagano i fornitori con grave ritardo (oltre i 30 giorni) sono l'11,8%, un dato in aumento rispetto al primo trimestre 2020 (10,6%). Oltre la metà delle imprese (53,2%) adempie i propri obblighi di pagamento con un ritardo massimo di 30 giorni (54,5% lo scorso trimestre). Alcuni settori mostrano però i primi segnali di sofferenza: l'industria, dove i pagamenti in grave ritardo crescono, rispetto al trimestre precedente, del 23,2%, il commercio all'ingrosso (+11,5%), i servizi (+7%), le costruzioni (+5%).

L'ANALISI

Dall'analisi dei dati - commenta Marco Preti, Amministratore Delegato Cribis - emerge che nel secondo trimestre di quest'anno si stanno manifestando le prime ripercussioni economiche negative sui tempi di pagamento delle imprese. Una conseguenza inevitabile dovuta alla situazione pandemica mondiale, ma che deve indurre le imprese nazionali di tutte le dimensioni a rivedere le proprie politiche di selezione di fornitori o partner commerciali, puntando a privilegiare interlocutori con un elevato grado di affidabilitàeconomico-finanziaria».

ECONOMIA FRAGILE

I problemi finanziari generati dai ritardi nei pagamenti rischiano di essere una mannaia per il tessuto imprenditoriale del Polesine piazzato adesso in un traballante quarantesimo posto nella classifica nazionale. Solo Venezia fa peggio con un 42esimo piazzamento, ma c'è da dire che la provincia lagunare si trovava già al 41esimo posto perdendone quindi solo uno. Le sei posizioni di retrocessione nella classifica, e l'incremento del 27,5% dei ritardi gravi in Polesine, fanno presagire che il Covid abbia causato un urto veemente dal quale molte aziende non riusciranno ad uscirne intere.

Emanuele Masiero

