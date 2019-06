«Ritardi della torre colpa dei tecnici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO «La precedente amministrazione, la politica, non ha ancora responsabilità sui ritardi della torre. È una colpa esclusivamente gestionale». A dirlo è l'ex assessore al Commercio e al Turismo Luigi Paulon, intervenendo per difendere quanto fatto da lui e dagli ex colleghi di giunta Alessandra Sguotti (aveva la delega all'Europrogettazione) e Antonio Saccardin (ai Lavori pubblici) per il restauro e la riapertura della Torre Donà. L'intervento è a forte rischio perché non è ancora iniziato il cantiere e Palazzo Nodari...