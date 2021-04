Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISTORAZIONEROVIGO Investono denaro in gazebo e altre attrezzature per rendere i giardini una sala da pranzo a cielo aperto e sperano in un tempo clemente gli agriturismi del Polesine, che domani e domenica riaccoglieranno gli ospiti per coccolarli a tavola. Per poter proporre i loro servizi di ristorazione all'aperto e con distanziamento, gli agriturismi sono al lavoro non solo per curare menù e pietanze, ma anche per allestire spazi...