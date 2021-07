Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RISTORAZIONEROVIGO «Il Green pass per bar e ristoranti? Una follia». Il funzionario Fipe Ascom Confcommercio Bruno Meneghini non usa mezzi termini per definire l'ipotesi, di rendere obbligatorio, sulla scia della Francia, il certificato verde anche per frequentare ristoranti e addirittura per un semplice caffè al bar. Misura sulla quale anche il Governo Italiano si starebbe orientando al fine di limitare l'aumento dei contagi post vacanze...