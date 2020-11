ADRIA

L'Amministrazione Barbierato intende favorire le attività di ristorazione del territorio comunale rendendo facilmente fruibili le informazioni per il servizio asporto e consegna a domicilio dopo le 18.

«Abbiamo creato un formulario on-line - spiega l'assessore alla comunicazione Andrea Micheletti - fruibile tramite il sito del Comune, grazie al quale ciascun esercente potrà segnalare la propria attività, indicando, a beneficio del cittadino, il numero di telefono da contattare e altre informazioni utili per al clientela».

Possono iscriversi all'elenco le attività commerciali che hanno sede nel territorio comunale. Queste imprese dopo l'introduzione delle disposizioni restrittive sugli orari di apertura contenute nell'ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, dovranno chiudere al pubblico alle 18 e potranno lavorare solo per asporto o consegna a domicilio.

«Per la consegna a domicilio di preparazioni gastronomiche, di cibi pronti o confezionati - ricorda l'assessore al commercio Wilma Moda - è necessario che le attività commerciali siano già in possesso di ogni necessaria autorizzazione sanitaria per il trasporto di alimenti oltre che di mezzi dedicati adeguatamente attrezzati. Il personale che effettua la consegna è tenuto al rispetto scrupoloso delle misure igienico sanitarie previste dalle vigenti leggi in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 come distanza interpersonale e uso di dispositivi di protezione individuale.

G.Fra.

