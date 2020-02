IL CASO

BADIA POLESINE Ignoranza e razzismo si mescolano alla paura per il coronavirus.

In Polesine al momento non ci sono casi registrati, tuttavia pare aumentare lo scetticismo della gente nei confronti dei ristoranti cinesi. Diversi gestori lamentano un calo degli affari, le presenze ai tavoli sono diminuite nelle ultime due settimane.

IL LOCALE

Il ristorante bar Meiling di Badia Polesine rompe il silenzio e interviene pubblicamente: «L'atteggiamento della gente è cambiato, ci sono stati alcuni episodi spiacevoli, che riguardano non solo la nostra attività - fanno sapere dal locale di via Ca' Mignola Nuova - ma anche altri esercenti cinesi», ma di più non aggiungono.

L'epidemia è scoppiata nella metropoli di Wuhan e il ristorante di Badia precisa che «la nostra zona di provenienza è molto lontana rispetto a Wuhan. Siamo tornati in Cina, tra l'altro, l'ultima volta lo scorso giugno».

I proprietari si sentono ben integrati nella comunità di Badia Polesine. «La nostra famiglia vive qua da quindici anni, i nostri figli sono nati e vissuti in Polesine». E aggiungono che «non abbiamo amici e parenti tornati dalla Cina, inoltre tutti i nostri prodotti sono controllati».

ATTENTI ALLA SICUREZZA

A tal proposito, il locale badiese ha intensificato i monitoraggi nelle ultime settimane. «Teniamo alla sicurezza alimentare dei nostri clienti. In questo periodo noi stessi diffidiamo dai prodotti di dubbia provenienza e abbiamo alzato la soglia dell'igiene e della pulizia. Nella preoccupazione generale di questo periodo, vogliamo rassicurare che mangiare al nostro ristorante è sicuro» dichiarano dall'attività di via Ca' Mignola Nuova.

DISCRIMINAZIONI

Il rischio di discriminazioni è stato sollevato anche dal sindaco di Canaro, Nicola Garbellini, a margine della presentazione del protocollo in cittadella sanitaria.

«L'unico problema che ora si sta verificando, a parere mio, non riguarda l'ambito patologico, ma quello culturale, perché si sta correndo il rischio della discriminazione. Questo virus non colpisce i cinesi, ma i viaggiatori internazionali di ritorno da aree a rischio della Cina, italiani compresi, con un periodo di incubazione di 14 giorni. È bene informare perché, come sempre, è dall'ignoranza che nasce la discriminazione. Prima di togliere il saluto a un cinese che vive in Italia da anni, guardate l'italiano di ritorno da un viaggio da aree di crisi che tossisce alle vostre spalle»

Intanto nel comune di Corbola è scattato l'isolamento domiciliare precauzionale per cinque componenti di una famiglia cinese. Il padre e una delle figlie erano appena rientrati da Hangzhou, dove si erano recati per festeggiare il Capodanno cinese. La misura cautelativa è stata decisa dal sindaco Michele Domeneghetti. Le bambine della coppia cinese rimarranno a casa dalla scuola primaria per i prossimi quattordici giorni.

Alessandro Garbo

