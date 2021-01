NUOVE IMPRESE

OCCHIOBELLO Di quel locale conosceva ogni angolo, perché negli anni quella era diventata la sua seconda casa. E così Marika Canella, ex dipendente della trattoria-pizzeria Roma, ha rivoluzionato la propria carriera lavorativa e si è messa in gioco in prima persona. Da semplice cameriera, ha fatto rinascere il locale di via Trieste e creato il suo ristorante Canella. Una sfida commerciale tanto bella e stimolante, quanto impegnativa e resa ancor più complicata in un momento storico contrassegnato dall'emergenza Coronavirus. Eppure Marika Canella non appare spaventata, ma determinata e fiduciosa: «Ho deciso di aprire a Santa Maria Maddalena perché conoscevo le potenzialità del locale: so che può sembrare un azzardo, ma abbiamo inaugurato il 15 dicembre e, all'epoca c'era la Zona gialla, avevamo avuto un'ottima risposta nelle pause pranzo. Ho un progetto a lungo termine, tante idee interessanti da sviluppare. Al momento abbiamo due cameriere, un cuoco e un pizzaiolo, quando terminerà la pandemia sanitaria il locale potrà tornare a pieno regime, a 160 coperti tra il piano terra e il primo. E non escludo, in futuro, di fare altre assunzioni».

TRADIZIONE AI FORNELLI

Il ristorante si affida ai sapori polesani: «Una cucina semplice e di tradizione, in grado di attirare una clientela proveniente dai comuni limitrofi come Fiesso Umbertiano, Gaiba e Stienta».

Marika Canella è nata e cresciuta nel settore della ristorazione: «Ho iniziato da ragazzina, ho fatto la cameriera e la barista, non ho mai abbandonato questo mondo. Ora ho deciso di aprire il mio locale». Nelle festività, le rigide regole non hanno permesso di accogliere clienti al tavolo ma, assicura la proprietaria, «abbiamo lavorato abbastanza bene con l'asporto sia a Natale che a Capodanno, non ci possiamo lamentare».

EVVIVA LA PIZZA

Chi ha scommesso con fiducia sulla buona risposta del territorio è la pizzeria da asporto La Rotonda, fresca di inaugurazione il 2 giugno, in via Roma a Occhiobello. Nonostante le criticità del momento, i gestori hanno scelto di aprire il locale nel pieno della seconda ondata del Covid-19. E a giudicare dalle prime impressioni, e dalle recensioni sui social, i giudizi della clientela sono positivi. Le nuove aperture a Occhiobello e Santa Maria Maddalena sono spiragli di luce durante la pandemia sanitaria.

L'emergenza Coronavirus sta mettendo in difficoltà tante attività locali, costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali. Ne è consapevole il sindaco Sondra Coizzi: «Sono soddisfatta che ci siano attività che aprono sfidando la situazione. Auguro ai gestori successo e continuità».

Le inaugurazioni del ristorante Canella e della pizzeria La Rotonda sono avvenute rispettivamente a metà dicembre e inizio gennaio. Il taglio del nastro è stato fatto in maniera simbolica, in tono minore e senza il proverbiale abbraccio della comunità. Arriveranno tempi migliori, ma almeno queste due nuove aperture hanno lasciato un barlume di speranza e regalato un doppio sorriso ai gestori. E ci voleva: perché il 2020, per la comunità di Occhiobello, non era affatto iniziato nel migliore dei modi. Un anno fa il simbolo del Mercatone Uno era stato definitivamente staccato dalle insegne esterne, una lunga storia imprenditoriale finita male, con i dipendenti in cassa integrazione da maggio 2019. E poi l'imbarazzante vicenda Outlet. Tanti i proclami del management: nel frattempo si era già assistito al fuggi fuggi generale, i negozi avevano abbassato le saracinesche e l'ultimo a salutare era stato il Toys, storico negozio di giocattoli. L'Occhiobello Outlet Village poteva significare una rinascita per il territorio, ma purtroppo non è mai decollato dall'inaugurazione in aprile 2017, nonostante i numerosi spazi a disposizione. Poi, la parola è passata ai tribunali e lo spettro del fallimento, diventato sempre più reale, è sopraggiunto nell'ottobre scorso.

Alessandro Garbo

