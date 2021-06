Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROVIGO Due quindicenni innamorate della stessa persona all'interno dello stesso gruppo: una situazione diventata esplosiva, degenerata in una vera e propria rissa senza quartiere che ha tenuto occupata prima la Polizia locale di Rovigo e poi ben quattro pattuglie dei carabinieri. Alla fine una delle due ragazzine è anche finita in ospedale, ferita dalla rivale, ma in modo lieve.È successo venerdì nel tardo pomeriggio, in pieno...