«Risposte inadeguate ai disagi di Cantonazzo»

VIABILITÀROVIGO «L'assessore Luigi Paulon migliori il suo modo di rispondere alle interpellanze riguardanti il suo referato». A chiederlo è il consigliere Andrea Borgato, presidente del gruppo politico Bachelet. «Quando la politica non sa dare risposte ai cittadini, anche mettendo in gioco la responsabilità personale e assumendosi qualche rischio, torna fin troppo facile schermarsi dietro alla norma e al dirigente comunale che non muove le carte». Osserva Borgato, che ha voluto sottolineare all'assessore Paulon come nel corso...