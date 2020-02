RISPARMIO ENERGETICO

ROVIGO Soldi a pioggia per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anche in Polesine. Che sconta, però, la scarsa popolazione. La misura del contributo, infatti, è in proporzione alla popolazione: per ben 40 Comuni su 50, infatti, scatta solo il finanziamento minimo di 50mila euro previsto per gli enti fino a 5mila abitanti. Per quattro, invece, quello da 70mila, per cinque da 90mila, mentre solo Rovigo raggiunge i 170mila euro. In tutto sono poco meno di tre milioni che arrivano in tutta la Provincia dei 500 stanziati per tutta Italia.

POPOLAZIONE SCARSA

Il contributo, assegnato per il periodo 2020-2024, dovrà essere impiegato per finanziare uno o più interventi, a condizione che l'opera non sia integralmente finanziata da altri soggetti e che l'intervento sia aggiuntivo rispetto alla programmazione triennale dell'ente. Analogamente a quanto era previsto lo scorso anno, è previsto un termine per l'inizio dei lavori, il 15 settembre 2020, decorso il quale, in caso di mancato avvio o di parziale utilizzo, i contributi non impegnati verranno revocati e riassegnati.

LAVORI PUBBLICI

Fra gli interventi che potranno esse finanziati, si spiega, quelli volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quelli legati alla mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I BENEFICIARI

In arrivo quindi 50mila euro per : Ariano, Arquà, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda, Loreo, Lusia, Melara, Papozze, Pettorazza, Pincara, Polesella, Pontecchio, Salara, San Bellino, San Martino Di Venezze, Stienta, Trecenta, Villamarzana, Villanova Del Ghebbo, Villanova Marchesana. Stanziati 70mila euro, invece, per Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po e Villadose. Il contributo di 90mila euro è appannaggio di Adria, Badia, Lendinara, Occhiobello e Porto Viro, mentre quello da 170mila euro di Rovigo. I contributi sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento dopo la trasmissione al ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il finanziamento è revocato, in tutto o in parte, con decreto del ministero dell'Interno.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI

L'Ance, l'associazione costruttori ha molto caldeggiato questo provvedimento e il presidente veneto Paolo Ghiotti, come già l'anno scorso, sollecita i Comuni ad attivarsi velocemente per cogliere l'opportunità e rivolgersi all'Ance se servono chiarimenti e supporto. Se da una parte il Polesine è penalizzato dal fatto di avere piccoli Comuni, per quelli piccolissimi è in arrivo una sorpresa. Un tesoretto da 22milioni di euro, che è stato suddiviso equamente per tutti quelli con popolazione inferiore a mille abitanti. Si tratta di un contributo di 11.597 euro che, in Polesine, va a beneficio di Calto, Canda, Gaiba e Villanova Marchesana. In questo caso il termine di avvio dell'esecuzione dei lavori per non vedersi revocato lo stanziamento è il 15 maggio.

Francesco Campi

