Riso: tradizione e orgoglio con ottime prospettive

PORTO TOLLEIeri la nona edizione della Festa del riso è esplosacon il tradizionale taglio del nastro seguito dal convegno Di che riso sei?. A portare i saluti per la Regione sono stati l'assessore Cristiano Corazzari ed il consigliere Graziano Azzalin. «Queste sono occasioni per riunire una comunità ma anche per riflettere su quali sono le dinamiche di un territorio come il nostro che vede nel settore primario di agricoltura e pesca degli elementi di sviluppo imprescindibili - ha detto l'assessore -. In un contesto di tante incertezze,...