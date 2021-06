Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAAdria Shopping riparte dagli anni 70 - 80. La storica associazione dei commercianti adriesi riparte da viale Maddalena, dal viale della stazione, da quello che un tempo era il centro pulsante della gioventù adriese, il luogo di ritrovo a tutte le ore di adolescenti e ragazzi. Per far rivivere quegli anni, Adria Shopping ha messo in cantiere per giovedì 1 luglio, quale anteprima della 28° edizione dei Venerdì d'estate, una serata...