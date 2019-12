Rischio ghiaccio, vietato il transito sul ponte Bettola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ponte Bettola chiude, fino a nuovo ordine, per motivi di pubblica incolumità e sicurezza.A mezzogiorno di ieri, a causa della precipitazione nevosa che ha interessato il territorio comunale di Adria, così come il resto del Polesine, il comandante della Polizia locale, Pierantonio Moretto, ha deciso di chiudere al traffico il manufatto,«considerato - si legge nel provvedimento - che la precipitazione nevosa può causare disagi per la probabile formazione di ghiaccio dovuto al previsto abbassamento delle temperature, visto che il ponte...