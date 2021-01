ECONOMIA

ROVIGO «Lo scenario tracciato è sicuramente negativo, ma meno disastroso di quanto ci si aspettasse». Il presidente della Camera di commercio di Venezia Rovigo, Massimo Zanon, commenta così i dati sulla demografia d'impresa del 2020, che nel territorio polesano rispetto al 2019 danno il saldo di 258 imprese in meno tra nuove iscrizioni (1.064) e cessazioni non d'ufficio (1.322).

È la fotografia di una diffusa incertezza economica, con timidi segnali di tenuta di alcuni settori, e un notevole calo (-10,9%) delle assunzioni, che sono state 3.243 in meno del 2019. Per contare gli effettivi danni della pandemia di coronavirus sull'economia locale bisognerà attendere i dati del primo trimestre 2021. Tuttavia il confronto tra i trimestri finali del 2019 e del 2020 mostra già che non hanno più sede in Polesine 338 imprese. Considerando però che le aziende possono essere istituite e operare in luoghi diversi mediante varie unità locali (filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, depositi, magazzini, negozi, eccetera), le statistiche oltre alle sedi d'impresa rilevano anche le varie unità operative distinte dalla sede principale, e queste in provincia sono 62 in più del 2019. La somma delle sedi d'impresa e delle unità locali dà quindi il dato sulle localizzazioni (29.027 in totale), con un calo di 264 attività (-0,9%). Guardando ai settori, i segni meno tra le attività perse dal Polesine si contano soprattutto nell'industria in senso stretto (-2,1%) e nei trasporti (-2,0%).

PRIMARIO E PESCA

Arrivano segnali negativi anche da agricoltura e pesca, settori nei quali calano le aziende con sede in provincia (-1,8%) mentre aumentano (+4,3%) le attività di imprese che hanno però la sede principale in altri territori: questo fenomeno si nota anche nei trasporti (-3,3% le sedi d'impresa, +1,1% le unità locali), nel commercio (-2,0% le sedi d'impresa, +0,8% le unità locali) e nei servizi di alloggio e ristorazione (-0,7% le sedi d'impresa, +1,2% le unità locali). Le sedi di impresa a conduzione giovanile sono in decisa diminuzione (-7,9%) rispetto al 2019, anche se è positivo il segnale dell'ultimo trimestre 2020 (+2% sul trimestre precedente). Sono in leggero calo le imprese straniere (-0,7%) e le aziende a conduzione femminile (-1,3%). Hanno segni positivi solo i servizi alle imprese (+1,4%) e i servizi alle persone (+0,1%). Al momento le dinamiche settoriali riflettono tendenze già viste prima dell'emergenza sanitaria, con un effetto di congelamento sulla demografia di impresa collegato in parte all'attesa dei provvedimenti di ristoro.

MARGINI DI TENUTA

«Rispetto al saldo tra iscrizioni e cessazioni registrato con la crisi del 2013 ci sono dei margini di tenuta su cui lavorare per non aggravare lo stato di salute delle nostre imprese - rileva il presidente camerale Zanon -. I nostri imprenditori stanno lottando per tenere in vita le loro attività, ma servono ristori e interventi immediati per non vanificare i loro sforzi, altrimenti la conta dei danni sarà ancora più devastante. Con la Giunta e il nuovo Consiglio stiamo mettendo a punto per il 2021 una serie di interventi economici per prevenire la crisi d'impresa, sostenere la crescita digitale delle micro e piccole imprese, rilanciare il turismo, potenziare le attività di internazionalizzazione, e favorire la formazione-lavoro dei futuri giovani imprenditori».

AGEVOLAZIONI SUGLI AFFITTI

Attraverso Curia Mercatorum sono state prorogate le agevolazioni del servizio di mediazione introdotte per aiutare gli imprenditori che a causa della pandemia non sono in grado di pagare i canoni di locazione o di affitto. E a fine gennaio sarà pubblicato un bando gestito da Unioncamere Veneto e cofinanziato da Regione e Camere di commercio, per erogare contributi a fondo perduto a favore delle imprese di specifiche filiere. Jonathan Morello Ritter, presidente dei Giovani imprenditori di Confapi Veneto, commenta così i dati regionali: «Proprio perché ci troviamo in uno dei territori maggiormente colpiti dalla crisi innescata dal Covid è necessario provvedere con urgenza a riaprire i mercati in sicurezza. La mancanza di fiducia scoraggia l'apertura di nuove attività. L'incertezza e la lentezza della macchina delle riforme e della pianificazione aggiungono elementi di crisi».

Nicola Astolfi

