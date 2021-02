FORMAZIONE

ROVIGO Ripartono dal 26 febbraio gli appuntamenti del piano di formazione per i docenti neoimmessi in ruolo nell'attuale anno scolastico o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno l'obbligo dell'anno di prova e formazione. Il calendario prevede 5 laboratori a cura delle scuole-polo di ambito, tutti nell'orario 15.30-18.30. Si parte il 26 febbraio con il laboratorio dedicato a Inclusione, bisogni educativi speciali, problematiche relazionali e gestione della classe, a cura della professoressa Maria Rita Cortese. Seguiranno i laboratori con formatori i professori Giorgio Riello (2 marzo, Metodologie e tecnologie per la didattica digitale integrata, la programmazione informatica e l'uso responsabile di Internet) e Daniela Loreti (9 e 16 marzo). L'incontro finale di restituzione è in calendario invece il prossimo 29 aprile, dalle 15 alle 18, e sarà un evento di carattere professionale, anche con il coinvolgimento diretto e le testimonianze dei protagonisti degli eventi formativi oltre che di esperti di sviluppo professionale e comunità educante: in questo caso i formatori saranno i dirigenti scolastici Amos Golinelli, Osvaldo Pasello e Cristina Gazzieri, rispettivamente rappresentanti delle scuole-polo per la formazione nei tre ambiti territoriali del Polesine, vale a dire l'istituto Levi di Badia, il De Amicis di Rovigo e il Colombo di Adria.

