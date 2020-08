ASTROFILI

ROVIGO Stasera, venerdì 7, riapre l'osservatorio Vanni Bazzan di Sant'Apollinare. A partire dalle 21, con due turni di massimo 15 persone ciascuno (il secondo alle 23), i partecipanti potranno accedere alla struttura per osservare, insieme agli esperti, il cielo del mese, che come ogni anno sfavillerà con il fenomeno delle stelle cadenti, le Perseidi.

Il Gruppo Astrofili Polesani, però, ha in serbo per tutti gli appassionati ed esperti di astronomia, anche un'altra sorpresa. Il 13 agosto, a partire dalle 21.30, l'osservatorio ospiterà Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che terrà una conferenza dal titolo Siamo soli nel Sistema solare?. L'evento è previsto all'aperto, al giardino dell'osservatorio. I posti sono limitati e per partecipare è obbligatoria è la prenotazione al numero 347/9842207. Obbligatoria anche la mascherina nel rispetto delle normative sanitarie.

L'ospite approfondirà il tema della possibilità dell'esistenza di forme di vita passata o attuale su Marte e su alcune lune di Giove e Saturno.

Matteo Miluzio si è laureato in Astronomia all'università di Padova, dove ha conseguito anche il dottorato in Astronomia lavorando su supernove e galassie attive. Dopo il dottorato ha deciso di lasciare l'Italia per andare a lavorare all'Istituto di astrofisica delle Canarie, a Tenerife. Lavora attualmente per la missione spaziale Euclid alla sede di Madrid dell'Agenzia spaziale europea.

Elisabetta Zanchetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA