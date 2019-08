Riparte l'iter per fare la rotatoria per Buso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀEntro la fine di settembre approderà in consiglio comunale la variante urbanistica necessaria ad avviare il cantiere per la realizzazione della rotatoria tra Buso e Sarzano. È l'ultimo passaggio fondamentale per la costruzione di una infrastruttura viaria di cui Rovigo attende la realizzazione da tre anni. Nell'estate del 2016 l'ex amministrazione Bergamin ha partecipato a un bando regionale per l'ottenimento di fondi destinati alle infrastrutture.ITER AVVIATO NEL 2016A causa dell'elevato numero di incidenti automobilistici che...