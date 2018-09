Riparte Bikeshopping per una spesa genuina e senza inquinare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMICI DELLA BICIROVIGO Tutti in sella per una spesa a chilometri zero. Anche se, voler essere puntigliosi, sono una decina. Domani, nell'ambito delle iniziative organizzate dagli Amici della bici, torna Bikeshopping, la proposta ciclo-commerciale che unisce l'utile al dilettevole. In gruppo, attraversando le campagne polesane, verrà fatta visita «a un'azienda agricola con la possibilità di fare la spesa a chilometri zero, ovvero i prodotti che si andranno eventualmente ad acquistare sono coltivati in loco e per raggiungere l'azienda si...