PALAZZO NODARI

ROVIGO «In un momento difficile, con la pandemia, il blocco degli straordinari, le carenze di organico e l'attesa riorganizzazione che ancora non è partita, i dipendenti del Comune si vedono negato anche il riconoscimento della produttività, che è una componente, seppur minima, del loro stipendio: a causa della mancata compilazione, da parte di alcuni dirigenti, delle schede di valutazione individuali dei dipendenti, non sarà possibile concludere nei tempi stabiliti le procedure previste per riconoscere il saldo della produttività collettiva dei dipendenti, riferita alle prestazioni dell'anno 2020».

L'ACCUSA

A denunciare il blocco del salario integrativo ai dipendenti comunali è il segretario generale della Uil-Fpl Rovigo, Cristiano Maria Pavarin. «Già l'anno scorso - ricorda il sindacalista - il saldo relativo all'anno precedente era arrivato a fine anno, quindi con in grande ritardo. Ora, addirittura, entrando nel bilancio 2022, per una serie di meccanismi tecnico-burocratici, potrebbe non essere liquidato prima di marzo prossimo. Un ritardo inaccettabile da parte dei dirigenti che hanno in capo queste valutazioni e che, fra l'altro, hanno a loro volta una parte del proprio salario, la quota variabile, legata al raggiungimento dei propri obiettivi: la domanda, quindi, è se a chi ha l'onore e l'onere di eseguire le valutazioni dei dipendenti e non l'ha fatto, verrà comunque riconosciuto il raggiungimento degli obiettivi. E quando verrà eventualmente saldato. Non si tratta di un attacco indiscriminato, ma la richiesta di rispettare quanto è previsto. Invece da qualche anno si registrano queste mancanze nel rispetto degli accordi con le organizzazioni sindacali e le Rsu, in base ai quali è stato stabilito che le schede di valutazione individuali debbano essere consegnate dai dirigenti entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento e quindi provvedere al pagamento della produttività in tempi congrui».

AZIONI LEGALI

Pavarin conclude che «come Uil, dopo aver anche chiesto risposte anche al sindaco, non escludiamo di assumere i necessari provvedimenti allo scopo di accertare eventuali responsabilità giuridiche o amministrative: valuteremo ogni azione, anche legale, per tutelare gli interessi e la dignità dei dipendenti del Comune di Rovigo».

Roberta Merlin

