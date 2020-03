ASSOCIAZIONISMO

ROVIGO Il Centro di servizio per il volontariato ricorda alle associazioni che il decreto Cura Italia ha posticipato al 31 ottobre le scadenze per approvare i bilanci e per modificare gli statuti delle associazioni secondo il Codice del Terzo settore. Le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus, con le restrizioni agli spostamenti e il divieto di assembramento, hanno impedito la convocazione delle assemblee annuali dei soci delle realtà che operano nel volontariato, almeno fino al 3 aprile secondo le disposizioni. Visto che la possibilità di convocare i soci in remoto, come lo svolgere l'assemblea in forma telematica in videoconferenza, deve essere prevista nello statuto associativo, molte associazioni sono state messe in difficoltà dall'emergenza, oltre che nella normale vita associativa, anche nell'adempiere all'obbligo di approvare i bilanci entro il termine di aprile. Così il decreto Cura Italia risponde a questa problematica con la previsione, all'articolo 35, di rinviare al 31 ottobre il termine per l'approvazione dei bilanci di onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali: dunque, si va in deroga alle disposizioni di legge, al regolamento o allo statuto, dato che generalmente la scadenza dell'approvazione dei bilanci è prevista entro il 30 aprile di ogni anno. L'articolo 35 del decreto interviene anche sulla questione dell'adeguamento degli statuti associativi alla riforma del Terzo settore: slitta al 31 ottobre anche il termine per adeguarsi, tramite assemblea ordinaria, alle modifiche previste dal Codice del Terzo settore. È un ulteriore rinvio dopo le precedenti scadenze poste prima al 2 agosto 2019, poi al 30 giugno 2020.

Nicola Astolfi

