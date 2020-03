URBANISTICA

ROVIGO Slitta di una settimana la tanto attesa decisone del Governo di dare via libera o meno ai 13 milioni e mezzo diretti alla riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena nell'ambito del bando Periferie degradate. «Uno dei membri del Gruppo ministeriale di monitoraggio che deve valutate le precisazioni che ci sono state chieste, nelle scorse settimane, in merito al progetto - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - ha avuto un infortunio e la riunione è stata dunque posticipata di qualche giorno. Entro la prossima settimana anche questa partita dovrebbe chiudersi con un esito positivo. Una volta ottenuto il via libera alla riqualificazione, partirà il lavoro serrato degli uffici per avviare i cantieri che prevedono anche la sistemazione di molte strade e marciapiedi della Commenda».

Spetterà ora alla commissione tecnica del gruppo di monitoraggio della segreteria della presidenza del Consiglio dei ministri esprimersi sul progetto, presentato nella sua veste riformulata e che prevede la realizzazione nell'area dell'ex ospedale di una serie di uffici pubblici dove saranno trasferiti gli uffici tecnici dell'Urbanistica e dell'Ambiente di via Badaloni.

Dopo la rimodulazione cambia il progetto e il finanziamento originario, oggi sceso a 13,5 milioni di euro da parte della Presidenza del Consiglio. Il sindaco Gaffeo, a gennaio, si era recato a Roma per cercare di portare a casa il tanto atteso finanziamento, che era stato momentaneamente congelato dal precedente Governo gialloverde.

«Abbiamo spiegato tutte le questioni, compresa la proprietà dell'immobile - ricorda il sindaco - e confido che il progetto possa trovare finanziamento. Pensare di fare interventi per 13 milioni su un quartiere di 12mila persone è un'occasione che non può essere perduta».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA