MANIFESTAZIONE

ROVIGO È stata rinviata a domenica 6 la Passeggiata a 6 zampe promossa dal comitato Democrazia e/è futuro. In calendario domenica scorsa, è stata riprogrammata di una settimana con ritrovo alle 9.30 all'angolo tra le vie De Polzer e Maffei, nei pressi del boschetto, per visitare prima parco Cibotto e poi parco Langer. Dopo una pausa caffè, il comitato illustrerà la proposta presentata al Comune per la riforma del regolamento comunale di tutela degli animali. L'iniziativa punta a valorizzare le due aree verdi nel quartiere Commenda e a sostenere l'attività di volontariato con gli animali.

L'appuntamento è aperto a tutti, anche a chi volesse partecipare senza cane: basta versare un contributo di 10 euro a persona (i bambini partecipano gratuitamente). Il ricavato andrà a progetti per le adozioni canine e per contrastare abbandoni e randagismo. È necessaria la prenotazione telefonando al 392/1584422 o inviando una e-mail all'indirizzo mariatruppo@hotmail.it. I partecipanti dovranno far indossare pettorina o collare e guinzaglio al proprio animale, e dovranno fornirsi di abbigliamento e scarpe comode, mascherina e gel sanificante, raccoglitore per le deiezioni, acqua e ciotola per i propri amici a quattro zampe, e si dovrà rispettare il distanziamento sociale.

Nicola Astolfi

