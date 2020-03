ISTRUZIONE

ROVIGO La giunta comunale ha approvato il rinnovo della convenzione con la Federazione italiana scuole materne (Fism), che regolamenta i rapporti tra il Comune e le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla Federazione. Il nuovo accordo avrà durata triennale, dopo che il precedente era scaduto a fine 2019. Il documento disciplina i reciproci impegni per il funzionamento delle scuole paritarie Fism che operano nel territorio di Rovigo e in particolare definisce le modalità per ripartire il contributo comunale annuo, approvato dal consiglio comunale per i diversi istituti scolastici, con il quale l'amministrazione locale interviene a sostenere il funzionamento delle scuole e riesce, così, a contenere il costo delle rette per le famiglie.

La Fism, insieme alle istituzioni scolastiche statali, è protagonista nel sistema educativo nazionale per contribuire al massimo tasso di scolarizzazione nell'età tra i 3 a i 6 anni. A Rovigo è attiva dal 1972, con lo scopo di collegare e servire le scuole dell'infanzia non statali con direttive di ordine generale, per svolgere un'attività di mediazione con gli enti locali, e creare servizi alle scuole. Conta undici scuole associate nel territorio del capoluogo e complessivamente 56 in Polesine.

N.Ast.

