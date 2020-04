IL LOCALE

POLESELLA Simone Moschetta, titolare della pizzeria Rinin 1, ha da pochi giorni riaperto l'attività con la consegna delle pizze a domicilio. «Data la gravità della situazione, in un primo momento ho deciso di tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti anticipando le due settimane di ferie estive, con la speranza che il picco dei contagi scendesse, ma non è stato così».

CONSEGNA A DOMICILIO

Nel frattempo ha potuto ottenere la licenza per la consegna a domicilio: «È bastato aggiungere sul libro dell'haccp un documento che spiega il procedimento produttivo e sanitario e acquistare le apposite borse termiche».

È cambiato il mercato in questo periodo?

«Purtroppo non è aumentato. Essendo limitati a livello organizzativo, non riusciamo a servire molti dei nostri clienti fuori da Polesella. Inoltre abbiamo deciso di non produrre pizza al taglio, fiore all'occhiello di questa pizzeria storica, per limitare gli sprechi e riuscire a reperire sempre tutti gli ingredienti necessari insieme ai nostri fornitori».

Qual è la cosa più importante per lavorare bene in questo periodo?

«È molto faticoso psicologicamente, bisogna adattarsi, avere pazienza e accontentarsi di quello che si ha, sperando che passi tutto il prima possibile. Per fortuna i clienti ci supportano, anche attraverso i nostri canali social, dandoci la soddisfazione e la carica».

Sofia Muneratti

