Ringraziamento insieme agli anziani

VILLADOSEAlla residenza Sant'Anna è stata celebrata la Messa di Ringraziamento da parte di don Ferdinando Salvan, sacerdote che da settembre sostituisce Padre Luca Busetto guida spirituale dei nostri anziani dall'apertura della struttura. Don Ferdinando si è presto ambientato in casa Sant'Anna dimostrando il suo impegno e la sua grande attenzione per gli ospiti, soprattutto per quelli più fragili, che ricambiano con molto affetto. Quest'anno la messa di Ringraziamento è stata animata dalle suore della Famiglia Missionaria della Redenzione:...