PETTORAZZA GRIMANI

I volontari rimboscano, a Pettorazza Grimani, il vecchio corso dell'Adige, prima della rettifica del 1783. Via libera all'ampliamento, all'interno del progetto Centoboschi, del cosiddetto bosco del Meandro, un boschetto sorto lungo un tracciato ricco di storia. L'operazione è partita ancora a marzo quando l'associazione locale de Il Tarassaco aveva stimolato e supportato un simpatizzante nella realizzazione di un boschetto nella sua proprietà, oggi cresciuto grazie al coinvolgimento di un confinante, in una sorta di azione partita dal basso che ha visto coinvolti privati cittadini, associazioni e volontari con l'unico fine di lasciare ai posteri uno spaccato di biodiversità ed un mondo migliore di quello ereditato.

GLI OBIETTIVI

Il progetto Centoboschi ha infatti tra i suoi obiettivi quello di realizzare opere di rimboschimento a beneficio delle comunità ma anche di far riemergere i paesaggi attraverso la riscoperta delle memorie di quei luoghi. Sono state messe a dimora un centinaio di piante di essenza autoctone come Acero campestre, Farnia, Fusaggine, Carpino bianco, Frangola, Frassino, Ligustro, biancospino ed altre essenze arboree che si aggiungono alle altrettante già messe a dimora, con la realizzazione e infittimento di una siepe di 120 metri circa che farà da rifugio agli uccelli ed alla fauna selvatica per una superficie complessiva di 500 metri quadrati.

I NIDI

Sono state posizionate inoltre due casette nido per uccelli. All'evento hanno partecipato una ventina di volontari de il Tarassaco, del Wwf Rovigo, di Plastic Free e di Lipu Rovigo.

G. Fra.

