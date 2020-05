Terapia intensiva Covid vuota e persone isolate poco sopra le cento unità. L'onda del Coronavirus si abbassa sempre più, segnando il sesto giorno consecutivo a contagio zero, ottima notizia in vista delle nuove aperture, della settimana prossima, annunciate dal presidente della Regione Zaia. Resta fermo a 449 il numero totale dei residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. I guariti sono 390 e 113 le persone in isolamento domiciliare. Solo tre pazienti sono ricoverati in area-Covid a Trecenta. Rispetto al giorno precedente non ci sono nuove guarigioni, ma non ci sono nemmeno nuove positività, nelle case di riposo gli ospiti delle strutture attualmente positivi sono 12 (10 agli Istituti Polesani e 2 a Fratta Polesine) e un operatore di Villa Tamerici a Porto Viro risulta positivo. I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 29.596 e il numero salirà, perché il personale sanitario viene controllato periodicamente, circa ogni 10 giorni. Le persone sottoposte a tampone complessivamente sono 17.424. La nascita di 5 bambini nelle ultime ore ha visto una prova di forza del reparto di ostetricia e ginecologia, dove è stata creata un'area dedicata alle donne che, risultando positive al tampone al momento del ricovero per il parto, hanno una sala parto dedicata.

