ROVIGO La lenta rinascita dell'edilizia, anche in provincia di Rovigo, ricomincia dal Superbonus al 110% e dalle agevolazioni fiscali. Alle imprese polesane sono già arrivate le prime richieste per avviare i lavori: si procede avanti a piccoli passi, ma intanto emergono subito numeri interessanti. Solo il 10% di abitazioni è di nuova generazione in classe A+ e A++, il 78% delle case in Polesine ha la necessità di essere rivista da un punto di vista energetico e tra le tipologie di riqualificazione più richieste, almeno nel Rodigino, spiccano tetti, cappotti e rivestimenti esterni.

Sono questi i principali argomenti toccati da Paolo Ghiotti, presidente di Ance Veneto, nell'analisi a 360 gradi legata all'importante strumento contenuto nel Decreto rilancio: «Il Superbonus del 110% trova in Veneto un ambito di applicazione favorevole, caratterizzato da un'alta anzianità di costruzione degli edifici residenziali che per il 72% hanno almeno 40 anni di età, ma la percentuale sale in provincia di Rovigo: qui le abitazioni vetuste si attestano attorno al 78%. Negli ultimi anni, nelle province di Padova e Vicenza, ad esempio, si è costruito di più rispetto al Polesine: qui abbiamo addirittura degli immobili inseriti nelle classi G e F, che avrebbero quindi bisogno di una completa rivoluzione».

Il numero uno dei costruttori veneti è convinto della bontà di questa operazione: «Il Superbonus rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio: può dare vigoria al sistema edile, che da anni vive in uno stato di crisi, con timidi segnali di ripresa nel 2018 e 2019, prima di precipitare ancora giù, nella primavera di quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus», sottolinea Ghiotti. I dati del Polesine sono lievemente in controtendenza rispetto al panorama regionale: «Tra le tipologie di riqualificazione al momento più gettonate per le detrazioni fiscali, in provincia di Rovigo, ci sono tetti e cappotti esterni per il 40%, seguiti da caldaie e serramenti per il risparmio energetico - spiega il presidente dell'Ance - Data l'anzianità degli edifici del Veneto la quota di edifici residenziali con elevate prestazione energetiche, certificati in classe A o B, è piuttosto bassa: tra il 2016 e il 2019 dei circa 450mila Attestati di prestazione energetica acquisiti solo il 13% presentava classi elevate, la percentuale in Polesine diminuisce ulteriormente e si ferma al 10%».

Gli articoli 119 e 121, contenuti del Decreto rilancio, prevedono una detrazione fiscale del 110% per le spese affrontate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. Ma rischia di essere una corsa contro il tempo. Ghiotti e Ance Veneto spingono per una proroga e motivano la richiesta: «Durante i controlli, potrebbero emergere alcune irregolarità da sanare sui vecchi capannoni e i tempi tecnici per stilare un progetto potrebbero quindi slittare ai primi mesi dell'anno: tuttavia, è difficile iniziare i lavori sui tetti a gennaio e febbraio, meglio attendere marzo e la primavera, con le temperature più favorevoli. In queste condizioni diventa difficile terminare gli interventi entro il 31 dicembre 2021, ma abbiamo ricevuto ampie garanzie dal Governo e siamo in attesa di una proroga che estenda i tempi dei lavori fino al termine del 2023».

Al recente webinar sul tema Super eco-sisma bonus: modalità e strumenti per ridare valore al patrimonio immobiliare hanno partecipato 880 addetti ai lavori, sotto la cabina di regia di Ance Veneto. Tra i nodi principali emersi nell'attuazione del provvedimento emerge la gestione del credito fiscale derivante da interventi Superbonus, che prevede la possibilità di cessione da parte del committente all'impresa, con lo sconto in fattura, o ad altri soggetti, più facilmente ad un istituto bancario. Ance Nazionale ha siglato un accordo con Intesa Sanpaolo con l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese associate degli strumenti per la gestione degli aspetti finanziari, necessaria per avviare i lavori.

