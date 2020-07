COMMERCIO

ROVIGO È positivo il bilancio dei giovedì di luglio dedicati allo shopping in notturna, un modello organizzativo che il sindaco Edoardo Gaffeo ha annunciato di volere seguire come strategia per rilanciare il commercio in centro città. «Restart ha portato una ventata di positività oltre che nuovi clienti in centro. Come avevamo anticipato afferma -, siamo soddisfatti della prima iniziativa dedicata al commercio e alla vitalità del cuore cittadino dopo il lockdown. Grazie ai giovedì dedicati allo shopping abbiamo inoltre sperimentato un metodo nuovo nell'organizzazione delle iniziative, che ha visto la collaborazione di più partner istituzionali e il coinvolgimento diretto delle imprese, cercando di colmare la distanza percepita tra Amministrazione e imprenditori del settore del commercio».

MODELLO DA SEGUIRE

La collaborazione tra Comune, associazioni e attività del centro non finisce però qui. In questi giorni, infatti, sono stati realizzati tre incontri con le associazioni di categoria, il manager del Distretto del Commercio Giacomo Pessa e la Pro Loco, oltre a due incontri specifici con i commercianti del centro. «Oltre a un nuovo metodo partecipativo - sottolinea Gaffeo -, abbiamo anche sperimentato un nuovo sistema di monitoraggio dell'iniziativa per capire meglio l'andamento dei flussi di consumatori e delle vendite all'interno dei negozi e somministrando alcuni questionari di gradimento ai visitatori».

La formula che ha visto il successo dei giovedì ha visto tre giorni con apertura straordinaria serale di attività commerciali e artigianali legate al mondo dello shopping, con 65 negozi aperti e 485 ore extra di apertura a disposizione di visitatori e consumatori per fare shopping.

I NUMERI

Dieci le persone coinvolte nell'organizzazione: sono inoltre state diffuse 450 fotografie dedicate alla promozione delle attività commerciali aderenti, 210 immagini dedicate alla promozione del centro cittadino e due video promozionali dell'iniziativa. Grande successo anche per le visite guidate della Pro Loco, durante le quali 285 persone hanno potuto visitare Torre Donà, aperto al pubblico dopo il recente restauro, e partecipare ad una visita guidata al centro storico.

BOOM DI CONTATTI

Secondo inoltre i dati resi noti dal manager del Distretto del commercio Giacomo Pessa, sono stati 160mila gli utenti coinvolti sui social network durante le tre settimane di promozione dell'evento. E' stato inoltre misurato l'indice di gradimento degli eventi dedicati al commercio in notturna, con 100 interviste a quanti hanno partecipato alle diverse serate. Dai dati raccolti è emerso che il 38% di consumatori e visitatori che hanno scelto di raggiungere il centro il giovedì sera erano famiglie: nello specifico, il 32% degli intervistati proveniva da fuori Rovigo. È emerso inoltre che il 15% degli intervistati non comprava quasi mai o mai a Rovigo. Infine, sempre secondo il sondaggio in merito alle tre serate dedicate allo shopping, il 78% degli intervistati ha definito Rovigo una bella città. «Dobbiamo continuare su questa strada conclude il sindaco Gaffeo - Il commercio è in continua evoluzione e noi dobbiamo essere più professionali possibili per fronteggiare i competitori che oggi, ma soprattutto domani, torneranno ad aggredire anche i nostri commercianti del centro».

