Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ANIMALIROVIGO Famiglie e bambini si sono divertiti alla giornata Rifugio (in festa) Express. L'iniziativa, saltata per due anni a causa dell'emergenza Covid-19, è tornata domenica pomeriggio per la gioia dei volontari e degli ospiti. E' soddisfatta Isabella Ghinello, presidentessa della Lega del cane di Rovigo: «E' andato tutto benissimo, nonostante fosse il primo evento dopo i vari lockdown, filtrato dal Green pass e svolto in formato...