SERVIZI SOCIALI

ROVIGO Un servizio per sostenere i rifugiati politici nel loro percorso di integrazione, dalla ricerca di un lavoro e di una abitazione alla creazione di un proprio progetto di vita. È nato con l'obiettivo di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento il servizio di orientamento e accompagnamento Integracorner, inaugurato lunedì negli spazi di Arcisolidarietà in vicolo Crocco 4. Realizzato nell'ambito del progetto nazionale Shubh, è rivolto a richiedenti asilo che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e che, dunque, possono rimanere in Italia stabilmente con un permesso di soggiorno di lunga durata.

INSERIMENTO SOCIALE

«L'obiettivo del progetto Shubh - afferma Donata Tamburin, presidente di Arcisolidarietà Rovigo - è di aiutarli in un completo inserimento sociale nella nostra realtà, ma anche abitativo e soprattutto lavorativo». Capofila del progetto è l'Inca Cgil nazionale, in partnership con Arci nazionale, il Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) e l'associazione Auser per le azioni sull'inserimento sociale e l'educazione linguistica. Le iniziative coinvolgono diverse regioni dalla Sicilia fino al Veneto, dove sono coinvolte le province di Padova, Treviso, Venezia e naturalmente Rovigo. Proprio nel territorio polesano coordina le attività Arcisolidarietà, in collaborazione con alcune realtà locali, tra sindacati, associazioni e cooperative. Tra queste, Zico curerà le azioni legate alla promozione dello sportello.

«All'Integracorner i soggetti vengono presi in carico, hanno l'opportunità di conoscere il territorio di Rovigo e tutti i servizi presenti in città - spiega Emma Sattin, operatrice di Arcisolidarietà - Le attività che vengono svolte, ad esempio, sono la creazione e l'aggiornamento del curriculum, la ricerca attiva del lavoro e della casa, l'orientamento e l'accompagnamento ai servizi, come quelli per il rinnovo dei documenti, i servizi sanitari o le agenzie del lavoro». Si tratta di una sorta di sperimentazione di quello che Arcisolidarietà vorrebbe poi mantenere come punto informativo stabile anche una volta finito il progetto Shubh, per tutte le persone che hanno bisogno di orientamento per il lavoro, la casa, l'inserimento sociale. «L'obiettivo è mettere sempre al centro la persona con le sue risorse, i suoi desideri e i suoi bisogni, per valorizzare le potenzialità di ognuno» conclude Sattin. Chi fosse interessato può rivolgersi al servizio e fissare un appuntamento, contattando il numero 328.1459263 o scrivendo a info@arcisolidarietarovigo.it.

E.Bar.

