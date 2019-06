Rifugiamoci per costruire l'accoglienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIOCESIROVIGO Il 20 giugno si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, appuntamento annuale voluto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del diritto d'asilo. Da più di dieci anche a Rovigo la rete di enti e associazioni impegnate nell'accoglienza, propone Rifugiamoci, un programma di iniziative per raccontarsi e incontrare la città. Il fenomeno migratorio è estremamente complesso, così come lo è la realtà sociopolitica attuale, e tutto ciò richiede...