RIFIUTI SPECIALI

ROVIGO Un gesto quotidiano come gettare la spazzatura, in un periodo particolare come questo, richiede maggiori precauzioni. Già dall'inizio dell'emergenza, con l'isolamento domiciliare dei primi pazienti, l'Ulss 5 ha dato indicazione ai sindaci del Polesine e ai pazienti sorvegliati di applicare particolari accortezze al momento della chiusura dei rifiuti.

EXTRA-OSPEDALIERO

A tutti gli effetti, la spazzatura delle persone in isolamento risulta rifiuto speciale extra-ospedaliero: per chi è in isolamento, dunque, niente raccolta differenziata. Bisogna gettare tutto in un unico sacco e chiuderlo in modo che non rischi di aprirsi, per tutelare gli addetti alla raccolta.

MODALITÀ DI RACCOLTA

Tutte le persone in isolamento domiciliare sono istruite direttamente dall'Ulss per lo smaltimento dei rifiuti domestici. Da ieri, inoltre, è attivo un ulteriore protocollo per evitare la contaminazione.

SERVIZIO DI ECOAMBIENTE

È attivo un numero di Ecoambiente che spiegherà alle persone in isolamento domiciliare le modalità organizzative con cui proseguirà la raccolta per i rifiuti.

LINEA DEDICATA

«Fin dal principio questo argomento è stato oggetto di attenzione da parte dei sindaci ha riferito il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella e il rifiuto è stato gestito fino ad oggi in modo adeguato, ma ora il servizio è ancora più strutturato. Ci sono oltre 500 persone in isolamento, quindi Ecoambiente ha attivato per la provincia una linea dedicata per le modalità operative che cambiano leggermente, con il ritiro dei rifiuti che andranno direttamente in un inceneritore e non verranno smaltiti né con la differenziata, né in discarica».

R.Pau.

