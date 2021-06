Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERVIZIROVIGO È conto alla rovescia in città per l'arrivo della raccolta dei rifiuti porta a porta. Dopo l'estate il nuovo sistema approderà finalmente nei quartieri, prima di fare il suo ingresso, entro il 2022, anche in pieno centro storico. Oggi pomeriggio Ecoambiente, la partecipata del Comune che si occupa della raccolta in città e nelle frazioni, presenterà in consiglio comunale il Piano industriale indicando le prossime tappe...