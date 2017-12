Rifiuti, l'anno della svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Attivazione del separatore di Sarzano, meccanizzazione della raccolta differenziata e avvio della tariffa puntuale. Queste sono una parte delle novità che arriveranno nel 2018 sul fronte dei rifiuti in Polesine.Il neo Consiglio di bacino e la maggior parte dei sindaci polesani, hanno approvato all'unanimità il budget 2018, per un totale di investimenti di circa 6,7 milioni. Il piano industriale triennale 2018-2020 arriverà in un secondo momento e dovrà rispettare le linee dettate dal nuovo Consiglio.IL COMMENTO«Un evento...