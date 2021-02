INQUINAMENTO

ROVIGO Ancora rifiuti abbandonati a Granzette, i residenti sono esasperati e chiedono maggiori controlli. I cittadini hanno denunciato la situazione all'Ufficio ambiente del Comune, ma nessuno è intervenuto. E gli ecovandali tornano a colpire, anche a distanza di poche ore. Le ultime foto sono state scattate lunedì sia in via Cavalletto nella zona dietro al cimitero (strada a senso unico che unisce la piazza di Granzette all'abitato di Mezzavia) e addirittura nella piazza della frazione, dove sono stati rinvenuti sacchi d'immondizia fuori dagli appositi cestini e gettati nell'area verde. La situazione più spiacevole riguarda via Cavalletto, in prossimità del muro posteriore del cimitero dove i rifiuti vengono gettati in due proprietà private (contrapposte sui due lati della carreggiata) delimitate da recinzione e momentaneamente non abitate. Uno spettacolo indecoroso: bottiglie di plastica, frammenti di vetro, sacchetti e altre cartacce. Altri episodi si registrano in piazza, dove si registra un utilizzo non appropriato dei quattro cestini e non si ricorre alla differenziata. I cittadini hanno pubblicato anche sui social le immagini del degrado: «Abbiamo segnalato più volte il fatto sia ai vigili urbani che all'Ufficio ambiente, ma la situazione da mesi è sempre uguale, anzi, sta aumentando la spazzatura lasciata per strada».

A.Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA