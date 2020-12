IL CASO

ROVIGO Non finiscono mai gli episodi di inciviltà legati all'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Ancora una volta la zona industriale è bersaglio dell'atteggiamento menefreghista di chi, anziché aderire alla raccolta differenziata con un minimo di rigore, preferisce caricare auto e furgoni con ogni tipo di rifiuto ingombrante, per poi lasciarlo in zone poco frequentate anche se in presenza di attività produttive. È successo nell'area del centro commerciale 13 in viale Combattenti Alleati d'Europa. La segnalazione è stata raccolta da Giancarlo Andriotto, dopo le lamentele di residenti e commercianti.

DISCARICA A CIELO APERTO

ù«Questa zona torna ad essere una discarica a cielo aperto in dopo gli episodi simili di qualche tempo fa - spiega Andriotto -. Da qualche tempo si sta ripetendo lo scarico di materiale di ogni genere. Sollecito le autorità competenti perché provvedano alla rimozione di questo materiale ed effettuino controlli per individuare i responsabili».

I rifiuti abbandonati si trovano nella zona a destra in fondo a viale Combattenti d'Europa nei pressi della carrozzeria Vittoria e di altre aziende.

«Purtroppo non è la prima volta che questa zona, al pari di altre distanti pochi chilometri (tra queste le aree intorno all'Interporto e le strade che conducono alla frazione di San Sisto, ndr), subisce questo genere di smaltimento illecito diu materiali anche pericolosi - conclude Andriotto -. Nel piazzale adiacente la Motorizzazione organizza anche gli esami di guida per i motocicli. Questi incivili gettano di tutto. Avevo già fatto la segnalazione mesi fa al Comune che si era attivato per la pulizia. Ma ora questi atti di inciviltà si sono ripetuti».

Marco Scarazzatti

