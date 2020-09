L'AGGRESSIONE

ROVIGO In tre lo hanno circondato e prima gli hanno strappato la collanina d'oro che portava al collo, poi, di fronte al suo accenno di reazione, gli hanno sventolato sotto il naso il collo di una bottiglia spaccata.

ORIGINARIO DI VENEZIA

Una brutta situazione quella nella quale si è trovato, la scorsa notte, attorno all'una e mezza, uno studente ventenne residente a Rovigo seppur nato a Venezia, che insieme a un gruppo di una decina di amici si è trovato a passare dai giardini della Montagnola, a Bologna. Un luogo in posizione centralissima, poco distante dalla stazione, che è però notoriamente mal frequentato, soprattutto in orario notturno, e dove, nonostante tutti i controlli del caso, continua a fiorire lo spaccio.

OFFERTA DI DROGA

Ed è proprio per un'offerta non accettata di acquistare del fumo, che il gruppo di ragazzi, nonostante fossero ben più numerosi, si è trovato a dover fare i conti con la reazione minacciosa di tre giovani nordafricani, sedicenti spacciatori, che se la sono presa, in particolare con il ventenne, che hanno fermato e accerchiato su una delle rampe delle scalinate che conducono al parco.

ALLARME AL 113

Vista la situazione di evidente pericolo, lo studente e gli amici si sono subito allontanati, ma chiamando nel frattempo il 113 per segnalare quanto appena accaduto. Una volante è subito arrivata sul posto e si è messa in cerca dei possibili autori della rapina, individuando ben presto un terzetto di giovani che si stavano allontanando con fare sospetto.

TRE ARRESTI

I tre sono stati identificati sul posto come un 27enne algerino e un 17enne e un 15enne di origini marocchine. Almeno così hanno detto loro. In realtà i due più giovani non erano affatto minorenni ed avevano già compiuto 18 anni, fatto che è stato appurato con il ricorso ad appositi esami radiologici. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso. L'algerino, fra l'altro, al momento dell'arresto, ha ingaggiato una breve colluttazione con gli agenti, venendo presto immobilizzato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

ZONA A RISCHIO

A testimonianza di come la Montagnola di Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, non sia un luogo tranquillo, mercoledì il parco è stato teatro di uno scippo, compiuto ai danni di una giovane donna alla quale un ragazzino ha strappato di mano il cellulare per poi darsi alla fuga. Un giovane, che in questo caso aveva davvero 17 anni, che è stato immediatamente rintracciato ed arrestato dai carabinieri che presidiavano l'area appunto sensibile, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, a lungo invocata anche a Rovigo dall'ex sindaco Massimo Bergamin.

Francesco Campi

