CONTROLLI SUI TRENI

ROVIGO Si rifiutava di indossare la mascherina, è stato arrestato. È successo sul treno regionale Venezia Santa Lucia-Rovigo: uno dei viaggiatori, infatti, era sprovvisto della mascherina che deve essere obbligatoriamente indossata da chi viaggia sui treni, con l'obbligo che vale per qualsiasi mezzo pubblico.

INVITI SENZA ESITO

Anche di fronte alle insistenze del personale a bordo, l'uomo, di origini tunisine, non ha voluto sentire ragioni. E così al capotreno del regionale che stava percorrendo la tratta VeneziaRovigo, non è rimasto altro da fare che prendere il telefono e chiamare la polizia. La prima fermata utile, nonché l'ultima visto l'orario serale, sarebbe stata proprio Rovigo ed è per questo che una pattuglia della Squadra volanti della Questura rodigina ha subito raggiunto la stazione. Anche quando il treno si è fermato, perché giunto a fine corsa, l'uomo si è rifiutato di scendere, sostenendo di voler rimanere a dormire sulla carrozza e di aspettare che il treno si rimettesse in viaggio il giorno dopo. E non voleva sentire ragioni nemmeno di fronte agli uomini in divisa che lo stavano invitando a scendere.

SEGNI DI UBRIACHEZZA

Anzi, probabilmente anche per uno stato psicofisico alterato dall'alcol, l'uomo, senza fissa dimora e spesso gravitante proprio a Rovigo, ha assunto nei confronti dei poliziotti un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tentando poi di scappare via a piedi, dopo essere sceso giù dal treno. È così nato un breve inseguimento e poi anche una colluttazione con gli agenti intervenuti che, malgrado la mole e l'aggressività dell'uomo, sono riusciti a fermarlo e a contenere le sue intemperanze.

VIOLENZA E MINACCE

Pertanto, alla luce del suo comportamento, l'uomo è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, e false generalità ed è stato poi accompagnato alla casa circondariale di Rovigo. Non si tratta, però, dell'unico episodio del genere. Nonostante la situazione di nuovi focolai epidemici, c'è chi continua ad infischiarsene delle norme previste per evitare rischi e vive il tutto come insulse costrizioni.

EPISODI FREQUENTI

Proprio martedì, sempre alla stazione di Rovigo, la Squadra volanti è stata costretta a intervenire per una situazione analoga, alle 6.40 del mattino: due stranieri, sprovvisti degli obbligatori dispositivi di protezione individuale, pretendevano di salire lo stesso a bordo del treno. Portandosi anche dietro una bici classica, non di quelle pieghevoli. La discussione sul binario della stazione si è accesa portando i due ad andare decisamente oltre le righe. Fra l'altro, i due hanno anche dato nomi falsi ai poliziotti, ma il giochetto è stato subito scoperto. Per la coppia, quindi, è scattata la denuncia a piede libero per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

