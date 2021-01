MOBILITÀ

ROVIGO Un approfondito lavoro di sistemazione ha ridato sicurezza in primis, poi anche un migliore aspetto, alla pista ciclabile che corre lungo l'Adigetto nel tratto da via Marchioni fino a San Sisto, alla chiusa del Consorzio di bonifica.

Le condizioni dell'arredo urbano della pista, nonché delle barriere di protezione, tutti elementi in legno, erano in condizioni precarie e se durante l'amministrazione Bergamin con l'assessore ai Lavori pubblici Gianni Saccardin, alcuni interventi di ripristino della balaustraa crollata perché marcita in diversi punti della sezione tra via Marchioni e lo sbocco all'altezza del ponte di San Sisto, davanti alla chiesetta, era rimasto escluso il tratto che dal ponte arriva alla chiusa del canale, dove la situazione era di crollo generalizzato delle protezioni.

I Lavori pubblici in queste settimane, invece, hanno rifatto pressoché ex novo proprio la balaustra di questo tratto, ora tornato a svolgere appieno la sua funzione, oltre all'aspetto estetico ben diverso. Oltre a questo necessario intervento, sono state sistemate molte panchine che sono poste lungo l'intera pista, che anch'esse di legno, avevano molte assi della seduta rotte e ora sono state sostituite, anche se le vecchie assi rimaste si presentano in condizioni precarie e avrebbero bisogno di essere egualmente cambiate. Nn sono ancora stati ripristinati, invece, diversi cestini mancanti e che sono stati oggetto, in passato, anche di atti di teppismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA