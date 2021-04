Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEROVIGO Si preparano a tornare in classe 25mila studenti, anche se gli 8.800 delle scuole superiori proseguiranno con le attività in presenza solo a metà. Il ritorno del Veneto in zona arancione cambia lo scenario per gli istituti, che potranno far tornare gli alunni in aula anche dalla seconda media in poi. Tutte le scuole nei giorni scorsi avevano predisposto due diversi piani d'azione da applicare a seconda dell'evolversi delle...