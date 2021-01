IL PROGRAMMA

ALTO POLESINE Si pensa a un rientro in aula con classi a rotazione nelle scuole superiori dell'Alto Polesine, anche se c'è poca fiducia in un vero ritorno in presenza alla luce dei numeri attuali relativi ai contagi.

All'Iis Primo Levi di Badia Polesine e all'Iis Bruno Munari che include scuole superiori di Trecenta, Badia Polesine e Castelmassa dirigenti e docenti si preparano al possibile ritorno in classe per il 75 per cento degli studenti dopo l'Epifania, come disposto dall'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, pur con qualche scetticismo sul fatto che ciò possa effettivamente avvenire dopo le feste.

DIRIGENTI SCOLASTICI

I primi ad avere dubbi in merito sono proprio i dirigenti scolastici, ormai avvezzi comunque a considerare qualsiasi eventualità e a riprogrammare tutto da un giorno all'altro.

Amos Golinelli, dirigente scolastico del Levi, pensa che difficilmente nel prossimo decreto sarà confermato il ritorno in classe per le lezioni in presenza. «Se fosse confermato, comunque, faremmo una turnazione per intere classi: un giorno restano a casa le prime, un altro giorno le seconde e così via, facendo venire a scuola quattro anni su cinque ogni giorno dice Ci sono ancora aspetti da chiarire, perché il sito del Ministero parla di garantire ad almeno il 75 per cento degli studenti le lezioni in presenza, mentre il Dpcm non contiene la parola almeno. Non si comprende se il 75 per cento è la quota minima, e in tal caso si può anche pensare di portare a scuola tutti, o se invece è la quota massima. In questo secondo caso dovremmo far bene i conti, perché non basterebbe lasciare a casa un'annata per un giorno alla settimana, ma l'idea di massima è quella».

LE INCOGNITE

Al Bruno Munari la dirigente scolastica Maria Elisabetta Soffritti ha gli stessi dubbi sul fatto che con la progressione attuale dei contagi si possa tornare dopo l'Epifania a fare scuola in presenza e attende l'evolversi della situazione.

«In ogni caso abbiamo già predisposto come fare spiega Gli ingressi sono scaglionati da sempre, e come sempre adeguiamo i nostri orari agli orari del trasporto pubblico in modo che i ragazzi non debbano poi stare per due ore in giro per il paese. Pensiamo di attuare una rotazione, un quarto delle classi resterà a casa per un giorno a settimana alternandosi».

DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE

La preside non nasconde le difficoltà organizzative che gli istituti scolastici stanno affrontando in questi mesi di pandemia per poter far combaciare ogni esigenza. «Abbiamo già rifatto gli orari cinque volte dall'inizio dell'anno scolastico, e ogni volta l'operazione è tutt'altro che semplice perché molti professori insegnano anche in altri istituti conclude Restiamo in attesa delle decisioni».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

