LA PANDEMIA

ROVIGO Dalle 18 di ieri, e sarà così ogni giorno fino alle 6 del mattino, è tornato l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che oltre a sospendere le attività di ballo, impone le mascherine negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, e anche negli spazi come piazze, slarghi e vie che hanno caratteristiche tali da agevolare gli assembramenti. Non importa che il capannello sia di curiosi, sfaccendati, per comizi improvvisati (in attesa di quelli elettorali e di un'ordinanza, forse, anche sul porta a porta dei santini dei candidati) oppure quelli dove cianciano le comari in capannello, perché la nuova regola va contro il formarsi di assembramenti volontari, spontanei e occasionali. Dove ce n'è la possibilità, insomma, si deve portare la mascherina.

COMPORTAMENTI DIVERSI

L'ordinanza ha trovato in centro a Rovigo più preparati gli anziani e le famiglie. Meno i più giovani. E ha portato in città qualche dubbio. Con le nuove misure è d'accordo Adriano, in gioventù campione di ciclismo: ieri non ha rinunciato all'appuntamento in piazza Vittorio Emanuele per quattro chiacchiere con gli amici, «anche se qualche panchina in più farebbe comodo qui: invece dobbiamo sederci sui bordi delle fioriere». «Sono d'accordo con l'obbligo della mascherina - racconta Adriano indossandola, come tutti gli amici a fianco - ma vorrei che ci fosse più movimento delle forze dell'ordine. Vorrei vedere tutti con la mascherina, perché se siamo in questi condizioni è colpa della gioventù».

Uno scontro generazionale? No, ma nel post lockdown, oltre al distanziamento sociale, ci sono distanze anche nell'abitudine di usare o no la mascherina. «Io l'ho sempre portata - conferma Flavio Saccari - tanto che dopo la nuova ordinanza volevo venire in piazza col casco integrale», dice scherzando. Poi fa notare: «Vedete quella coppia seduta al bar? Sono qui da mezz'ora ed è l'unica che ha tolto la mascherina solo quando è arrivata l'ordinazione».

TANTI DUBBI

Lorenzo e la moglie Claudia sono favorevoli all'obbligo della mascherina dove c'è rischio di assembramento, ma qualche dubbio sul testo dell'ordinanza c'è. «Quando siamo usciti di casa - racconta Lorenzo - il dubbio era: la indossiamo o no?». Il testo con le nuove misure per fronteggiare la ripresa dell'emergenza da Covid-19 resterà in vigore fino al successivo decreto in materia che emanerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora, però, non precisa se ognuno debba affidarsi solo al proprio senso critico per individuare le zone dove sia più agevole il formarsi di assembramenti, oppure se debbano essere le amministrazioni comunali a contrassegnare queste aree. «Le ordinanze che lasciano tutto al buon senso - interviene Claudia - lasciano il tempo che trovano, perché non tutti abbiamo lo stesso buon senso. Per questo servirebbero più indicazioni». «E sarebbero serviti, prima, maggiori controlli», aggiunge Lorenzo.

Si parla di controlli e alle 18.55 i controlli arrivano, con una pattuglia motorizzata della Polizia municipale. L'auto si ferma davanti ai plateatici e un agente scende per le verifiche del caso. Poi prosegue lungo le vie e le piazze.

Dietro al bancone del Pedavena, Barbara Maltarello mostra una copia dell'ordinanza ministeriale: sul testo, dice, «ci hanno spiegato che bisogna tornare, in pratica, all'uso della mascherina com'era nella prima fase di riapertura, quando si usciva dalla massima emergenza, perché adesso il virus si sta ripresentando. Qui l'ordinanza si rispetta».

Con il virus, e con le sanzioni, infatti non si scherza: variano da 400 a tremila euro e se un esercizio commerciale è coinvolto perché non ha fatto rispettare le regole ai clienti, c'è anche la sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

Nicola Astolfi

