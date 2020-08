LEZIONI IN SICUREZZA

ROVIGO Ogni mattina, nelle scuole del Polesine, verranno distribuite agli alunni e al personale scolastico più di 30mila mascherine. Lo ha annunciato ieri la numero uno dell'Ufficio Scolastico del Veneto Carmela Palumbo al tavolo con Ulss 5, sindaci, responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale Roberto Franco e presidente della Provincia per dare tutte le indicazioni sulla ripartenza della scuola. Proprio ieri infatti le Linee guida del Ministero della Salute relative alla riapertura delle scuole sono state recepite dalla conferenza Stato-Regioni e sono diventate dunque effettive. Confermato l'obbligo del personale scolastico e degli studenti di indossare la mascherina: sarà possibile abbassarla solo, previo distanziamento, una volta seduti sul proprio banco.

LE MASCHERINE

«Gli studenti ha spiegato la Palumbo dovranno arrivare a scuola con la propria mascherina: all'entrata o sul proprio banco troveranno quotidianamente una nuova mascherina chirurgica. Lo studente potrà levarsela ed eventualmente disfarsene solo dopo essere uscito dall'edificio. Stessa regola per personale scolastico e docenti». Regole rigide già a partire dal primo giorno di scuola. «L'alunno dovrà essere accompagno da un solo genitore spiega la direttrice dell'Ufficio scolastico del Veneto - Ovviamente a carico dei genitori sarà la misurazione della temperatura, che non dovrà superare i 37.5 gradi, e la verifica di eventuali sintomi sospetti. Gli istituti in modo autonomo saranno liberi di organizzarsi per la misurazione della temperatura, ma la raccomandazione è quella di non accompagnare il figlio a scuola in caso di sintomi riconducibili al Covid».

L'INSERIMENTO

«I genitori, secondo i protocolli in vigore, potranno procedere come al solito all'inserimento del bambino all'asilo - chiarisce Palumbo - Per i ragazzi invece più grandi ogni istituto si organizzerà per assicurare la sicurezza durante l'entrata e l'uscita, attraverso più accessi». L'Ufficio Scolastico regionale si sta organizzando per distribuire alle famiglie dei volantini con le regole di rientro in classe, regole che verranno divulgate anche attraverso le segreterie scolastiche. Per quanto invece riguarda la ricreazione le scuole si dovranno organizzare attraverso due turni per evitare assembramenti in aule e corridoi. Gli istituti dovranno dunque individuare uno spazio da dedicare alla merenda che avverrà, però, a rotazione.

RISCHIO POSITIVITÀ

Il punto che più preoccupa docenti e famiglie è la gestione delle positività al virus che emergeranno durante l'anno scolastico. A decidere come procedere in caso di sospetta infezione sarà il responsabile Covid dell'istituto, individuato tra i docenti dal dirigente. «Nel caso un alunno presenti sintomatologia riconducibile al Covid, come mal di gola e febbre, non dunque un semplice raffreddore ha spiegato il Direttore Generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella , verrà isolato in un'area apposita e allertata la famiglia che dovrà subito avvisare il pediatra o il medico di famiglia. In caso però il genitore, come spesso accade, non possa entro un'ora raggiungere il figlio a scuola, potrebbe essere chiesto il consenso di effettuare immediatamente il tampone rapido per capire, nel giro di 20 minuti, se si tratta effettivamente di Covid».

CLASSE IN ISOLAMENTO

Cosa succede se un alunno risulta positivo al tampone veloce? «Scatta subito l'isolamento della classe, dei docenti e dei familiari del presunto contagiato, almeno fino al risultato del secondo tampone spiega Compostella - Se la positività non viene confermata ci sarà il libera tutti, se invece l'allievo risulta positivo si procederà con l'isolamento di tutti i contatti stretti, facendo ovviamente un'attenta valutazione sul grado del rischio e la successiva indagine per individuare eventuali contagi». «In Polesine fa sapere Compostella stiamo valutando, in caso di positività di un alunno o un docente, di inviare un'equipe per effettuare velocemente il tampone a tutta la classe e al personale che ha avito stretto contatto con la persona risultata positiva».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA